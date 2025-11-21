دستگیری شکارچیان غیرمجاز در الیگودرز
فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز گفت: با اشراف اطلاعاتی پلیس ۳ شکارچی غیرمجاز در منطقه پشتکوه زلقی که اقدام به شکار ۲ رأس بز کوهی کرده بودند دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز گفت: در راستای تأکیدات بر حفظ منابع طبیعی و مبارزه با شکار غیرمجاز، مأموران انتظامی این شهرستان با اشرافیت کامل اطلاعاتی، موفق به شناسایی مخفیگاه ۳ نفر شکارچی متخلف در منطقه کوهستانی پشتکوه زلقی شدند.
سرهنگ علی اسدالهی افزود: این افراد به صورت غیرمجاز اقدام به شکار ۲ رأس بز کوهی کرده بودند. با هماهنگی قضایی، عملیات دستگیری اجرا و هر ۳ متهم در مخفیگاهشان دستگیر شدند.
سرهنگ اسدالهی در ادامه اظهار داشت: از متهمان علاوه بر لاشه مربوط به ۲ رأس بز کوهی کشف شده، تعداد ۳ قبضه سلاح شامل سلاحهای جنگی و شکاری نیز کشف شد.
پرونده متهمان تکمیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
فرمانده انتظامی الیگودرز در پایان تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه تخلف در حوزه محیط زیست و شکار غیرمجاز برخورد خواهد کرد.