به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز گفت: در راستای تأکیدات بر حفظ منابع طبیعی و مبارزه با شکار غیرمجاز، مأموران انتظامی این شهرستان با اشرافیت کامل اطلاعاتی، موفق به شناسایی مخفیگاه ۳ نفر شکارچی متخلف در منطقه کوهستانی پشتکوه زلقی شدند.

سرهنگ علی اسدالهی افزود: این افراد به صورت غیرمجاز اقدام به شکار ۲ رأس بز کوهی کرده بودند. با هماهنگی قضایی، عملیات دستگیری اجرا و هر ۳ متهم در مخفیگاهشان دستگیر شدند.





سرهنگ اسدالهی در ادامه اظهار داشت: از متهمان علاوه بر لاشه مربوط به ۲ رأس بز کوهی کشف شده، تعداد ۳ قبضه سلاح شامل سلاح‌های جنگی و شکاری نیز کشف شد.

پرونده متهمان تکمیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

فرمانده انتظامی الیگودرز در پایان تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه تخلف در حوزه محیط زیست و شکار غیرمجاز برخورد خواهد کرد.