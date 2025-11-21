مدیر جهادکشاورزی اندیمشک گفت: با توجه به فرارسیدن فصل بارندگی و احتمال سیلاب، عملیات لایروبی زهکش‌ها در این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر آفرین اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن فصل بارندگی و احتمال سیلاب، نقاط بحرابی و حادثه خیز زهکش جاده سد دز به طول ۵ کیلومتر با حضور مسئول آب و خاک جهاد کشاورزی اندیمشک، مسؤل مکانیزاسیون و ارکان پروژه، عملیات لایروبی زهکش‌های اراضی کشاورزی در مسیر جاده سد دز آغاز شد.

آفرین افزود: این عملیات با اهدافی از قبیل تخلیه زه آب و جلوگیری از شوری اراضی کشاورزی، جلوگیری از هدر رفت منابع آبی، تسهیل در خدمات رسانی به کشاورزان جهت بهبود شرایط انتقال زه‌آب‌های ناشی از اراضی کشاورزی و کنترل روان آب‌های سطحی انجام می‌پذیرد.