نماینده مردم تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت: با عملیاتی شدن ۲۰ پروژه جدید طرح هادی و آسفالت معابر، شاخص اجرای طرح هادی در تکاب از ۴۴ درصد به بیش از ۶۹ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نماینده مردم تکاب در مجلس شورای اسلامی با حضور در اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این شهرستان، از اجرای ۲۰ پروژه طرح هادی و اقدامات عمرانی روستا‌های تکاب قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام میرزایی در این بازدید گفت: امسال ۲۰ پروژه مرتبط با اجرای طرح هادی و آسفالت معابر در روستا‌های شهرستان عملیاتی شده و این اقدام، میانگین شاخص اجرای طرح هادی را از ۴۴ درصد به بیش از ۶۹ درصد رسانده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تکاب نیز با ارائه گزارشی از وضعیت شاخص‌های عملکردی این مجموعه اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹۰ درصد متقاضیان مقاوم‌سازی مسکن روستایی برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند و میانگین عملکرد در این بخش به حدود ۳۳ درصد رسیده است.

سجاد افلاکی ادامه داد: در حوزه صدور سند برای اماکن فاقد سند نیز تاکنون بیش از ۹۳ درصد کار‌ها انجام شده و این روند با سرعت مطلوبی ادامه دارد.