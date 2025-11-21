به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جانشین نیروی دریایی ارتش، دراین مراسم گفت: نیروی دریایی، یک نیروی علمی و سیاسی بین‌المللی است و محور فعالیت‌های آن، دانش و توانمندی علمی کارکنان است.

امیر دریادار فرامرز بمانی افزود: کتاب و علم، محور پیشرفت نیروی حیاتی و تعیین کننده ایران است.

وی افزود: نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، هم در عرصه‌های دفاعی و عملیاتی و هم در حوزه علم و فناوری، پیشتاز است و مقام معظم رهبری آن را به‌عنوان نیروی علمی، حیاتی و تعیین‌کننده توصیف کرده‌اند که نشانگر اهمیت نقش نیروی دریایی در شرایط کنونی جهان است.



فرمانده دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی (ره) نوشهر هم با بیان این که همکاری‌های متنوع و همه جانبه این دانشگاه با نیروی دریایی، حیاتی و تعیین کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران است، گفت: کتاب و مطالعه بخش مهمی از سلامت ذهن و روح ما است و باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم تا بتوانیم نسل توانمند و شاداب تربیت کنیم.

امیر دریا دار ابوطالب مطلبی همچنین به اهمیت سلامت جسمی و روحی دانشجویان و کارکنان اشاره کرد و افزود: ورزش و فعالیت جسمانی، مطالعه و تمرکز ذهنی، پایه توانمندی هر فرد است و این عناصر در ارتقای کارایی افسران و کارکنان نیروی دریایی نقش تعیین کننده دارند.



دکتر حسین مهدیان، نویسنده کتاب «هویت ایرانی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» و استاد دانشگاه امام علی علیه‌السلام، در این مراسم گفت: این کتاب حاصل بیش از ده سال پژوهش علمی و مطالعات آکادمیک است.

وی افزود: آغاز، پیگیری و تداوم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر عامل مادی مانند نظامی یا اقتصادی، ناشی از هویت ایرانی و غرور ملی ایرانیان است و در طول بیش از دو دهه، برنامه هسته‌ای همواره به عنوان نمادی از استقلال و حقوق ملی حفظ شده است.



رئیس انجمن جغرافیایی معلمان، در مراسم هفته کتاب با همکاری نیروی دریایی و دانشگاه علوم دریایی هم گفت: هدف از این همکاری، تقویت ارتباط میان جامعه علمی، جغرافیا و پژوهش‌های دانشگاهی با نیروی دریایی است.

محمدعلی میرزایی افزود: در فراخوان سراسری که در حوزه دانشگاهی برگزار شد، بیش از ۲۴ عنوان کتاب به کمیته داوری ارسال شد و کتابی درباره هوش مصنوعی در برنامه ریزی کلان شهر‌ها از استان مازندران، کتاب جغرافیای استان لرستان و کتاب برنامه‌ریزی نظام هسته‌ای ایران از تهران انتخاب شد.