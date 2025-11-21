به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ مهدی رضوی، فرمانده سپاه ارومیه گفت: در هفته بسیج ۷۲ عنوان برنامه در ارومیه اجرا می‌شود که با توجه به تقارن هفته بسیج با ایام فاطمیه، برنامه‌های امسال با حال و هوای فاطمی برگزار می‌شود.

وی افزود: حضور بسیجیان در میعادگاه‌های نماز جمعه ارومیه، برگزاری مسابقات قرآنی، برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی از بین کتاب‌های تقریظ شده رهبری، اجرای طرح زنگ بسیج، اکران فیلم‌های انقلابی، تکریم خانواده شهدا با عنوان طرح تکریم یادگاران نور، اجرای رویداد گره‌گشا، اجرای برنامه‌های محله‌محور، اجتماع بزرگ گشت‌های رضویون، اجرای بیش از ۴۰۰ جشن، برگزاری نشست‌های روشنگری، جهاد تبیین و روایت، اجرای برنامه خیمه مادری از جمله برنامه‌های این هفته هستند.

فرمانده سپاه ارومیه با اشاره به نقش تاریخی و تمدنی بسیج ادامه داد: بسیج یک ابتکار مقطعی نبود، بلکه یک ضرورت راهبردی برای استمرار تحقق اهداف انقلاب و حرکت در مسیر تشکیل تمدن نوین اسلامی است؛ تمدنی که نه‌تنها ایران، بلکه غرب آسیا و دیگر ملت‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی به حضور بسیج در تمامی عرصه‌ها و نقاط مختلف اعم از شهر و روستا اشاره کرد و گفت: بسیج یک تشکیلات نظامی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است و برای محرومیت‌زدایی در تمامی نقاط شهری و روستایی حضور یافته و نقش موثری در ساخت مسکن، ارائه امکانات به مردم ایفا کرده است.