ساختمان هلال احمر (قلعه اربابی ساعد سلطان) در تکاب به موزه باستانشناسی تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در پی رایزنیها و پیگیریهای حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی تحویل و تحول ساختمانهای هلال احمر و بیمارستان شهدا آغاز و ساختمان فعلی هلال احمر (قلعه اربابی ساعد سلطان) به موزه باستانشناسی در تکاب تبدیل میشود.
در راستای این اقدام محل فعالیت اداری جمعیت هلال احمر شهرستان تکاب از ساختمان قلعه اربابی ساعت سلطان به ساختمان بیمارستان شهدا تکاب منتقل و قلعه اربابی پس از باز سازیهای فیزیکی به موزه باستان شناسی این شهرستان تبدیل میشود.
حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: پیگیریهای لازم با دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلال حمر استان نتیجه بخش بوده و شاهد نقل و انتقال جمعیت هلال احمر تکاب به ساختمان بیمارستان شهدا این شهرستان هستیم و بعد از تخلیه قلعه ساعد سلطان و باز سازیها و تمهیدات لازم موزه باستان شناسی در این محل برگزار میشود.
حجت الاسلام میرزایی افزود: امر جابجایی هلال احمر و بیمارستان برای استقرار جمعیت هلال احمر در ساختمان بیمارستان شهدا آغاز شده و بزودی شاهد راه اندازی اولین موزه باستان شناسی در تکاب خواهیم شد.
وی گفت: شهرستان تکاب با دارا بودن بیش از ۱۷۰ اثر طبیعی و تاریخی ملی و جهانی یکی از شهرهای مهم گردشگری استان آذربایجان غربی است که سالانه شاهد حضور هزاران گردشگر داخلی و خارجی در این شهرستان هستیم.