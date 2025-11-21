به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبری فضلی در بازدید از مناطق روستایی شادگان با حضور معاون بنیاد مسکن کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز از چندین روستا بازدید کردیم و فعالیت‌های بنیاد مسکن در این شهرستان تشریح شد. برنامه‌ریزی لازم برای سال ۱۴۰۴ انجام شده و حدود ۶۲۰ نفر از مردم شادگان به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که از این تعداد تقریباً ۴۰۰ نفر موفق به عقد قرارداد با بانک‌های عامل شده‌اند.

وی افزود: سعی داریم تا اردیبهشت‌ماه حدود ۶۰۰ واحد مسکونی در شهرستان شادگان نوسازی کنیم. در موضوع مسکن محرومین نیز حدود ۴۰ واحد پیش‌بینی شده است که بر روی زمین‌های متعلق به دولت در حال اخذ پروانه ساختمانی هستیم و ان‌شاءالله عملیات اجرایی آنها تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

اکبری فضلی در ادامه به طرح‌های هادی روستایی اشاره و بیان کرد: شهرستان شادگان از شهرستان‌های برخوردار در زمینه بازنگری طرح‌های هادی است و ما روستایی در شادگان نداریم که منتظر طرح‌های بنیاد مسکن باشد و کار‌ها در بحث بازنگری به صورت خوبی در حال پیش روی است.

مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان ادامه داد: در موضوع اجرای طرح‌های هادی، برای حدود ۱۲ روستا آغاز عملیات اجرایی پیش‌بینی شده است که پس از جمع‌بندی این سفر، برنامه‌ریزی برای روستا‌های جدید نیز انجام خواهد شد.

وی در زمینه صدور اسناد روستایی نیز بیان کرد: شادگان یکی از بهترین شهرستان‌هایی است که مردم به دنبال اخذ اسناد املاک خود هستند. ما سهمیه ۹۰۰ موردی برای این شهرستان در نظر گرفته‌ایم که تا پایان سال حدود ۵۰۰ سند با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر خواهد شد.

وی با تشکر از پیگیری‌های فرماندار و نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم از محل مسئولیت‌های اجتماعی نیز بخشی از اعتبارات عمرانی در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد تا به زودی شاهد شروع عملیات اجرایی در شهر شادگان باشیم.

هاشم خنفری، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید اظهار کرد: با توجه به گستردگی روستا‌های شادگان و اینکه دو سوم جمعیت شهرستان را روستاییان تشکیل می‌دهند، لازم است بنیاد مسکن نقش بیشتری در زمینه ساخت‌وساز مسکن روستایی برای متقاضیان و افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و همچنین آسفالت و بهسازی معابر روستایی ایفا کند.

وی با اشاره به محرومیت این شهرستان گفت: با توجه به سفر آقای بلدی که از فرزندان خوزستان هستند، انتظارات ما بیشتر است. با توجه به سهمیه‌های قیر رایگان اولویت با روستا‌هایی است که زیرسازی را انجام داده باشند.

خنفری ادامه داد: در بازدید‌های میدانی از بخش‌های مختلف شهرستان، سعی شد توازن در بازدید‌ها رعایت شود. از بنیاد مسکن استان به دلیل عملکرد خود تقدیر می‌کنم. از لحاظ نظارتی، بنیاد مسکن استان بدون حاشیه است و این سالم‌سازی در اولویت‌های ما قرار دارد. انتظار داریم برنامه‌ریزی و سهمیه بهتر و بیشتری برای شادگان در نظر گرفته شود.

وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی در کنار دستگاه‌های اجرایی از جمله بنیاد مسکن خواهد بود و برای سال آینده در زمینه توزیع عادلانه اعتبارات کمک خواهیم کرد. فرماندار شهرستان نیز قول داده است که از محل اعتبارات تملک استانی کمک کند.

خنفری گفت: امیدواریم این سفر سرآغاز تحولی در بهسازی روستا‌های شهرستان باشد و با این دید به جلو حرکت کنیم و یک تعامل و هم‌افزایی در راستای رفع مشکلات مردم داشته باشیم.