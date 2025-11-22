به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه بسیج خمینی‌شهر گفت: در سال جاری، بیش از ۳۲۵ اردو با حدود ۱۴ هزار شرکت کننده برگزار شد.

حجت‌الله کمالی با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و مذهبی به همت بسیج افزود: از جمله برنامه‌های بسیج در این سال، برگزاری بیش از ۶۰ یادواره شهدا و بیش از هزار دیدار با خانواده شهدا و رزمندگان است.

وی به اقدامات سازندگی بسیج در حوزه محرومیت‌زدایی هم اشاره کرد و ادامه داد: توزیع ۲۵ سری جهیزیه به نیازمندان، تعمیر و بازسازی خانه و مدارس، نصب پنل‌های خورشیدی و ارائه ۵۰میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی از دیگر فعالیت‌های بسیج است.