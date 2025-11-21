امامی، آذرپیرا و زارع به دیدار فینال راه یافتند - قاسم پور در دیدار رده بندی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان مسابقات نوبت صبح، یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند و کامران قاسم پور در وزن ۸۶ کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ اوروزبک توکتومبتوف از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ از سد نورکجا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. امامی در این دیدار به مصاف آقانظر نوروزاف از آذربایجان می‌رود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم با توجه به حضور حریفش در فینال راهی گروه شانس مجدد شد. او در دیدار شانس مجدد مقابل کشتی‌گیر الجزایر به میدان رفت و با غلبه بر او به دیدار رده‌بندی رسید.

کامران قاسمپور پیش از این و در کشتی نخست در وقت اول مسابقه خود با دژویف با حملات هوشمندانه توانست سه بر صفر از حریفش پیش بیافتد.

کامران قاسمپور بعد از ظهر برای کسب نشان برنز به روی تشک می‌رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر اقبال احمدی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر محمد گلزار از پاکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر صفر ریفات گیداک از ترکیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر ارسلانبک توردوبکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر هاکان بیوک جینگیل از ترکیه را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. زارع در دیدار فینال به مصاف شریف شریف اف دارنده نشان برنز جهان از بحرین می‌رود.





مسابقات رده بندی و فینال از ساعت ۱۸ امروز برگزار می‌شود.