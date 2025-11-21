به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام‌ ناصر جوانبخت با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای این ایام اظهار کرد: توجه به برنامه‌های فرهنگی و معنوی در بقاع متبرکه، نقش مهمی در تعمیق باور‌های دینی مردم دارد و تدارک سوگواره «یاس نبوی» در ۱۰ بقعه متبرکه و امامزادگان استان در حال آماده‌سازی است و این برنامه‌ها با هدف ایجاد فضای معنوی و انس مردم با معارف اهل‌بیت (ع) طراحی شده‌اند که این اقدامات در راستای رسالت فرهنگی اوقاف انجام می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه عظیم ایام فاطمیه در فرهنگ شیعی اظهار کرد: این ایام فرصتی ارزشمند برای بازخوانی سیره نورانی حضرت فاطمه (س) است و این بانو الگویی بی‌بدیل از عبودیت، کرامت، ایثار و دفاع از ولایت به شمار می‌رود که مرور ابعاد شخصیتی این بانوی بزرگوار می‌تواند جامعه را با درس‌های اخلاقی و اعتقادی عمیق‌تری آشنا کند و معرفی این الگو‌ها برای نسل امروز ضروری است و ایجاد الگو‌های رفتاری از سیره حضرت زهرا (س) می‌تواند تحول‌آفرین باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جوانبخت با تأکید بر لزوم معرفی فضائل اخلاقی و معنوی حضرت زهرا (س) به نسل جوان بیان کرد: این امر از مهم‌ترین وظایف نهاد‌های فرهنگی است و جوانان نیازمند آشنایی با شخصیت‌هایی هستند که در مسیر هدایت و رشد معنوی آنان نقش داشته و بازشناسی نقش تاریخی و الهی حضرت زهرا (س) می‌تواند جوانان را در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقی یاری دهد و اداره‌کل اوقاف استان با برنامه‌ریزی دقیق در این مسیر گام برمی‌دارد و نهاد‌های فرهنگی باید در این زمینه متحد عمل کنند.

وی با اشاره به اهداف سوگواره «یاس نبوی» ادامه داد: این برنامه با هدف ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و تقویت باور‌های دینی جامعه اجرا می‌شود و این برنامه‌ها در امامزادگان شاخص استان اجرا شده و تا سالروز شهادت حضرت زهرا (س) ادامه خواهد داشت که شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های عبادی، فرهنگی و معرفتی است و تلاش شده برنامه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که همه گروه‌های مردمی از آن بهره‌مند شوند و حضور گسترده مردم در این برنامه‌ها فرهنگ ولایی را تقویت می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌غربی با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه روز شهادت حضرت زهرا (س) در سوم آذرماه تصریح کرد: در این روز دسته‌های عزاداری در آستان امامزادگان و بقاع شاخص استان حضور خواهند یافت و این مراسم با هدف ایجاد فضای معنوی و بزرگداشت مقام والای حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود که که هماهنگی‌های لازم برای برگزاری باشکوه این مراسم انجام شده است و استقبال مردمی نقش مهمی در تقویت این آیین‌ها دارد.

وی در توضیح محور‌های سوگواره گفت: اقامه نماز جماعت ظهر روز شهادت یکی از برنامه‌های اصلی این ایام است، همچنین قرائت خطبه فدکیه، حدیث شریف کساء و زیارت‌نامه حضرت زهرا (س) در بقاع متبرکه اجرا می‌شود و برگزاری محافل انس با قرآن، اطعام عزاداران و برپایی خیمه‌های معرفت نیز از برنامه‌های مهم دیگر است که این برنامه‌ها با هدف ارتقای سطح معرفتی جامعه طراحی شده‌اند و حضور فعال مردم در این مراسم موجب تقویت روح همبستگی دینی می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جوانبخت با اشاره به نقش تربیتی و معنوی حضرت زهرا (س) عنوان کرد: شخصیت آن حضرت مدرسه‌ای از بندگی، پاکدامنی و شجاعت است که تبیین کرامات و سیره این بانوی گران‌قدر می‌تواند الهام‌بخش خانواده‌ها باشد و الگوگیری از سیره زندگی حضرت زهرا (س) موجب استحکام بنیان خانواده خواهد شد، جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگو‌های اخلاقی و معنوی است.

وی با اشاره به حضور ۶ مبلغ اعزامی از قم در ایام فاطمیه افزود: چهار مبلغ بومی نیز در بقاع شاخص و مناطق محروم استان فعالیت خواهند کرد و حضور این مبلغان نقش مؤثری در ارتقای سطح آگاهی دینی مردم دارد و برنامه‌های تبلیغی آنان شامل سخنرانی، پاسخگویی به سؤالات دینی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی محسوب می‌شود.