به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر نمایشگاه تخصصی پاتوق فاطمی با اشاره به اینکه این نمایشگاه با موضوع سبک زندگی حضرت زهرا و مسائل روز برای کودکان و نوجوانان دایر شده است، گفت: هدف اصلی این نمایشگاه آشنایی کودکان و نوجوانان و نسل امروز با اهل بیت به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها است.

حجت الاسلام هادی فرزانه موحد گفت: این نمایشگاه در دو طبقه با بیش از ۱۸ غرفه از جمله هوش مصنوعی، نقاشی، عکاسی، ساخت سربند، تسبیح و پوسترهای فاطمی دایر است.

این نمایشگاه تا یکشنبه شب در حسینیه حضرت زینب سلام الله علیها در میدان شهید محلاتی بلوار ۱۵ خرداد بعد از نماز مغرب و عشا در حال برگزاری است.