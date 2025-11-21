پخش زنده
امروز: -
مدیرکل برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا گفت: دغدغه اصلی در حوزه خانگی و شهری، جذابیت اقتصادی در کنار تأمین انرژی بود که با دو محرک نهاد تجمیع کننده برق سبز و اینورتر هیبریدی توسعه مضاعفی پیدا شده و به رشد ۵۰ درصد رسیدهایم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا عنوان کرد: دغدغه اصلی در حوزه خانگی و شهری، جذابیت اقتصادی در کنار تأمین انرژی بود که با دو محرک نهاد تجمیع کننده برق سبز و اینورتر هیبریدی توسعه مضاعفی پیدا شده و به رشد ۵۰ درصد رسیدهایم.
سید مهدی حسینی گفت: با رسیدن به گردش مالی حدود هشت هزار و پانصد میلیارد تومانی در بورس سبز، ورود نیروگاههای خانگی اکنون به ویژه در شهرستانها جذاب شده است و با توجه به افزایش الزام ۲۰ درصد صنایع به تامین برق سبز، تقاضای پایداری برای عرضه کنندگان کوچک و بزرگ خورشیدی شکل گرفته است.
مدیرکل برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا خاطرنشان کرد:افراد میتوانند با نصب نیروگاه در خانه یا حتی در آپارتمانهای نوساز، درآمدزایی داشته و برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق کنند. در مجموع توسعه تولیدات پراکنده تجدیدپذیر مانند تامین آب یک استخر بزرگ بوده که باعث میشود همه تولیدات در آن جاری شده و در مجموع کسری برق و خاموشیها کاهش یابد.