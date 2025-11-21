بر اساس تقویم زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا، امروز آخرین مهلت استعفا برای داوطلب شدن در انتخابات شورا‌های اسلامی روستا است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امروز آخرین فرصت برای استعفای متقاضیان داوطلبی انتخابات شورا‌ها بر اساس جدول زمان‌بندی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا است.

انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود و متقاضیان داوطلبی انتخابات شورا‌های اسلامی روستا که دارای مشاغلی هستند که در ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۹/۱۲/۱۴۰۳) قید شده است، تا پایان امروز جمعه ۳۰ آبان فرصت دارند تا از سمت خود استعفا دهند.

بر اساس اعلام وزارت کشور، فرآیند ثبت‌نام از متقاضیان داوطلبی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های روستا، از ۲۴ بهمن آغاز می‌شود و تا ۳۰ بهمن ادامه خواهد داشت.