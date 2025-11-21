پخش زنده
ایران در «گردهمایی رسانهای دیهشت» برای تقویت همکاریهای رسانهای و مقابله با تحریف روایتها پیشنهادهای خود را ارائه کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از باکو، نخستین «گردهمایی رسانهای دیهشت» با حضور مقامهای رسمی، روزنامهنگاران، کارشناسان رسانه و نمایندگان بخش دولتی و خصوصی کشورهای عضو در پایتخت آذربایجان برگزار شد. هدف این نشست، تقویت گفتوگو، همکاری و همبستگی رسانهای در چارچوب گروه کشورهای اسلامی در حال توسعه موسوم به دیهشت بود.
در این مراسم، نماینده جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت بازتعریف روایتهای رسانهای درباره کشورهای عضو، مجموعهای از ابتکارهای عملی را برای ارتقای همکاریهای رسانهای مطرح کرد.
علیرضا میریوسفی، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به چالشهایی همچون انتشار اطلاعات نادرست، تحریفهای سازمانیافته و غلبه روایتهای بیرونی بر تصویر کشورهای دیهشت، بر ضرورت ایجاد شبکهای فعال و منسجم از رسانههای کشورهای عضو تأکید کرد.
نماینده ایران با استناد به آموزههای اخلاقی مبتنی بر راستیآزمایی، این رویکرد را پایهای برای همکاریهای پایدار و مؤثر رسانهای دانست و افزود: «بازنمایی دقیق واقعیتها و مقابله با تحریفهای سیاسی، هم به فهم عمومی کمک میکند و هم نقش کشورهای دیهشت را در عرصه جهانی تقویت خواهد کرد.»
میریوسفی سپس مجموعهای از پیشنهادهای مشخص را برای گسترش همکاریها میان نهادهای رسانهای اعضا ارائه داد؛ پیشنهادهایی که با محورهای اصلی گردهمایی—از جمله همکاریهای فرامرزی، تقویت سواد رسانهای و مقابله با اطلاعات نادرست—همخوان است.
این پیشنهادها عبارتاند از:
تبادل حرفهای میان مؤسسات رسانهای، از جمله دورههای کوتاهمدت، بازدیدهای تخصصی و تولید محتوای مشترک.
تشکیل کارگروههای دوجانبه یا چندجانبه برای مقابله با اطلاعات نادرست و توسعه شیوههای مشترک راستیآزمایی.
برگزاری نشستهای دورهای رسمی و غیررسمی میان خبرنگاران، سردبیران و پژوهشگران برای تقویت شناخت متقابل.
اجرای طرح های مشترک روایتمحور برای معرفی دستاوردهای فرهنگی، اقتصادی و علمی کشورهای دیهشت.
همکاری پژوهشی در حوزه روندهای رسانهای، ادراک عمومی و تحولات ارتباطات دیجیتال.
توسعه فعالیتها در پلتفرمهای نوین، از جمله شبکههای اجتماعی و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی.
برگزاری دورهها و برنامههای آموزشی مشترک برای روزنامهنگاران و کارآموزان.
ایجاد منابع مشترک چندزبانه برای افزایش دیدهشدن روایتهای کشورهای عضو در سطح جهانی.
راهاندازی سازوکارهای حمایتی داوطلبانه و غیرمالی برای تولید مشترک محتوای رسانهای.
تشویق سازمانهای رسانهای کشورهای عضو به ایجاد دفاتر خبری دائمی در یکدیگر برای شکلدادن به کانالهای اطلاعرسانی مستقیم، قابل اعتماد و بدون واسطه.
در این گردهمایی، مسائل محوری از جمله گسترش همکاریهای رسانهای فرامرزی، طراحی سازوکارهای مشترک برای راستیآزمایی اخبار، ایجاد شبکهای منسجم و ماندگار میان فعالان رسانهای و همچنین تقویت پوشش رسانهای در حوزه اهداف توسعه پایدار بررسی شد.
برگزارکنندگان رویداد ابراز امیدواری کردند که این گردهمایی بتواند زمینهساز شکلگیری روایتی واحد و منسجم از همگرایی میان کشورهای عضو باشد و جایگاه رسانه را بهعنوان یکی از ارکان مهم همکاری و توسعه منطقهای بیش از گذشته برجسته کند.