پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه ناحیه بندرانزلی گفت: در هفته بسیج حدود ۳۲۰ برنامه در حوزههای مختلف در این شهرستان برگزار می شود و 9 واحدمسکن محرومان هم واگذار خواهد شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، فرمانده سپاه ناحیه بندرانزلی در نشست خبری با بیان اینکه در هفته بسیج فرایند تکمیل و واگذاری ۹ واحد مسکن محرومان انجام میشود، گفت: بهرهبرداری از ساختمان پنج پایگاه مقاومت، زمین چمن مصنوعی، زمین فوتبال و زمین والیبال ساحلی نیز بهرهبرداری خواهدرسید.
سرهنگ حمید جانباز افزود: در هفته بسیج اجرای حدود ۳۲۰ برنامه در حوزههای مختلف در سطح این شهرستان پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه در ایام فاطمیه قرار داریم برنامههای روزهای ابتدایی هفته بسیج با رنگ و بوی فاطمی برگزار میشود گفت: برگزاری رزمایش، اکران فیلم در همه روزهای هفته بسیج در سینمای ۲۳ مهر، برگزاری محفل قرآنی با حضور عوامل برنامه محفل در مصلی نمازجمعه، اجتماع فاطمی، ویزیت رایگان و توزیع بستههای معیشتی از جمله این برنامهها هستند.
فرمانده سپاه ناحیه بندرانزلی همچنین افزود: حدود ۷۰ برنامه ورزشی برای این هفته پیشبینی شده، و برگزاری نمایشگاههای توانمندی خانوارها، یادواره شهدا از دیگر برنامهها خواهد بود.
سرهنگ حمید جانباز با اشاره به اینکه بسیج با فرمان دوراندیشانه معمار کبیر انقلاب در ۵ آذرماه ۱۳۵۸ تاسیس شد افزود: فرمان تشکیل بسیج در آن سال برای مقابله با تهدیدات آمریکا بود و امروز بسیج در برابر همه تهدیدات اعم از نظامی، حوادث طبیعی، بیماریهای همهگیر که کرونا نمونه آن بود با پتانسیل و ظرفیت خود نقشآفرینی کرده و امیدآفرینی میکند.