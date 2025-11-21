پخش زنده
فرماندار ویژه مهاباد در پیامی فرارسیدن هفته بسیج را به بسیجیان، خانوادههای شهدا و مردم شهرستان تبریک گفت و بر اهمیت روحیه بسیجی در خدمت به مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محمدصادق امیر عشایری، فرماندار ویژه مهاباد، در پیامی فرارسیدن هفته بسیج را به بسیجیان، خانوادههای شهدا و ایثارگران، عشایر و مردم شریف شهرستان تبریک گفت.
متن پیام فرماندار بدین شرح است:
بسیج تبلور ایمان، اخلاص، مسئولیتپذیری و حضور آگاهانه مردم در عرصههای دفاع از امنیت، استقلال و پیشرفت کشور است.
بسیج تنها یک نهاد نظامی نیست، بلکه یک جریان فرهنگی، اجتماعی و علمی است که در تمامی عرصههای پیشرفت کشور حضوری فعال و تاثیرگذار دارد و فعالیتهای بسیج در زمینه سازندگی، نمونهای از خدمت بیمنت به مردم و ایثار و فداکاری است.
امروز در شرایطی که کشورمان با مشکلاتی در حوزههای مختلف روبهرو است و برای تداوم مسیر پیشرفت و اعتلای ایران عزیزمان باید موانع را از پیش پای مردم برداریم، نیاز به روحیه و فرهنگ بسیجی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود و ترویج این فرهنگ بیش از پیش میتواند راهگشا باشد. به خصوص مدیران دستگاههای اجرایی باید روحیه بسیجی را در خدمت مردم و نظام نصبالعین خود قرار دهند.
در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بسیج، فرارسیدن هفته بسیج را به تمامی بسیجیان سلحشور، خانوادههای معزّز شهدا و ایثارگران،عشایر و عموم مردم شریف شهرستان مهاباد تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برای همه شما عزیزان مسئلت مینمایم.
محمد صادق امیر عشایری
فرماندار ویژه مهاباد