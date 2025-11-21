۷ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، در مناطق مختلف شهر کرمانشاه در آغوش خاک آرام می‌گیرند تا خاک شهر کرمانشاه به عرش برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، برای تدفین این شهدای والامقام، هفت نقطه از استان کرمانشاه از پنجم تا یازدهم آذرماه پیش‌بینی شده است.

ناحیه مقاومت شهرستان جوانرود، دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان اسلام‌آباد غرب، قصرشیرین در مرز خسروی و کنگاور در بخش فش، هرکدام پیکر مطهر یک شهید دیگر را در آغوش خواهد گرفت.

پیکر سه شهید والامقام ئیگر در شهر کرمانشاه، در پدافند هوایی، اداره گاز و اردوگاه فرهنگی تربیتی توحید (ویژه راهیان نور) به خاک سپرده خواهند شد.

مراسم پرفیض وداع با شهدا، دوم آذرماه از ساعت ۲۰ در مسجدالنبی (ص) کرمانشاه برگزار خواهد شد.

از تمامی خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، و هیئات مذهبی استان دعوت شده است تا با حضور پرشور خود، در این محفل معنوی شرکت کرده و با شهدایشان وداع کنند.

مراسم باشکوه تشییع همزمان با سراسر کشور و با حضور گسترده و حماسی مردم شهیدپرور کرمانشاه، در روز سوم آذرماه و همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان انقلاب تا مسجد جامع شهر برگزار خواهد شد.

همچنین، از ۲۸ آبان‌ماه تا ظهر دوم آذرماه، مراسم تشییع شهدای گمنام در شهرستان‌های گیلانغرب، سنقر، هرسین، صحنه و بخش بیلوار کرمانشاه نیز برگزار شود.