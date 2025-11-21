در آیینی با حضور نماینده مردم تکاب و شاهیندژ و جمعی از مدیران و مسؤلین شهرستانی از قهرمانان ورزشی و ورزشکاران برتر تکاب تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طی آیینی با حضور حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی، محمد نیکنام فرماندار تکاب، ابوالحسن فتاحی بخشدار تخت سلیمان و امانی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان از قهرمانان ورزشی و ورزشکاران برتر تکاب با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در این آیین گفت: شما ورزشکاران با اخلاق اسلامی و برتری ورزشی در میادین مختلف رقابت نام و یاد ایران اسلامی را زنده نگهداشته و موجب اعتلای پرچم زیبای کشورمان هستید.

حجت الاسلام میرزایی افزود: تواضع، فروتنی شما ورزشکاران مایه مباهات است و برتری‌های شما نسبت به ورزشکاران در میادین مختلف ورزشی نشان از عزت نفس و اعتماد شما دارد و فتح سکو‌های افتخار اوج اقتدار ورزش و ورزشکار این دیار است.

وی گفت: قهرمانان ورزشی شهرستان بیشمارند و در این میان درخشش ملی و بین المللی دختر جوان تکابی خانم یسنا زرین کاراته کای شهرستان تکاب اقتدار ایران اسلامی را رقم زده و موجب اهتزاز پرچم زیبای کشورمان در میادین ورزشی ایران و جهان شده است.