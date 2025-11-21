پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی ارتش پاکستان از امضای یک تفاهمنامه میان پاکستان و یک کشور دوست برای خرید جنگندههای JF-۱۷ Thunder خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ به نقل از سایت خبری «دنیا نیوز»، نیروی هوایی پاکستان در جریان حضور خود در نمایشگاه بینالمللی «دبی ایر شو ۲۰۲۵»، پس از انجام نمایشها و رزمایشهای هوایی، با یک کشور دوست تفاهمنامه فروش جنگندههای نسل سوم JF-۱۷ Thunder را امضا کرد، اقدامی که به گفته ستاد روابط عمومی ارتش پاکستان بیانگر افزایش اعتماد جهانی به توانمندیهای صنعت هوانوردی دفاعی پاکستان است.
روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد: حضور نیروی هوایی این کشور در نمایشگاه هوایی دبی با استقبال گسترده کارشناسان نظامی، تحلیلگران دفاعی و علاقهمندان هوا فضا همراه شده و جنگندههای پیشرفته نسل سوم «جی اف تندر ۱۷» و هواپیمای آموزشی «سوپر موشاک» توجه شرکتکنندگان را به خود جلب کردند، در همین چارچوب تفاهمنامهای که پس از نمایش موفق جنگنده در بخش پروازی، مذاکرات فنی و رزمایشهای عملیاتی در حاشیه این نمایش هوایی نهایی شد.
نام کشور خریدار طبق اعلام رسمی افشا نشده، اما این توافق به عنوان یکی از «پیشرفتهای مهم در همکاریهای دفاعی پاکستان» توصیف شده است.
رسانههای پاکستانی اعلام کردند: «ظهیر احمد بابر» فرمانده نیروی هوایی پاکستان در حاشیه نمایش هوایی دبی با فرماندهان نظامی کشورهای مختلف شرکت کننده دیدار و گفتوگو کرده است.