به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران با اشاره به تداوم وضع پایدار جوی تا چهارشنبه در استان گفت: در مناطق ساحلی و جلگه‌ای احتمال مه رقیق و غبار محلی وجود دارد.

غلامپور افزود: از عصر چهارشنبه تا عصر پنجشنبه علاوه بر کاهش دما، رگبار‌های پراکنده باران و وزش باد خواهیم داشت.



وی همچنین اختلاف دمای هوا میان سردترین و گرمترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته را ۳۰ درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: دیروز ساری و قائمشهر با ۲۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و بلده نور با ۵ درجه سانتیگراد زیر صفر به ترتیب گرمترین و سردترین مناطق مازندران بودند.



به گفته غلامپور دریا هم در ۲۴ ساعت آینده موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.