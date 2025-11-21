به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از آغاز سرشماری حیات وحش در مناطق گرمسیری استان خبر داد.

عبدال دیانتی نسب گفت: با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده طرح سرشماری حیات وحش مناطق گرمسیری از صبح روز شنبه اول آذر ماه ۱۴۰۴ و به مدت سه روز در مناطق حفاظت‌شده و شکارممنوع پنج شهرستان‌های گرمسیری شامل گچساران، دهدشت، بهمئی، باشت و چرام در حال اجرا است.

دیانتی نسب افزود: این طرح سرشماری با حضور ۱۵۰ نفر از کارشناسان، محیط‌بانان، اعضای تشکل‌های زیست‌محیطی مردمی، بازنشستگان، همیاران طبیعت در قالب ۳۲ گروه عملیاتی مجهز به امکانات ارتباطی و پایش لازم زیر نظر ناظرانی از استان خوزستان در مناطق حفاظت شده شهرستان‌های گرمسیری اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح سرشماری برای تدوین برنامه‌های حفاظتی و با هدف شناسایی دقیق نقاط ضعف و قوت عرصه‌های طبیعی برای حفاظت از سرمایه‌های ملی صورت می‌گیرد اضافه کرد: حفظ این مناطق برای بقای گونه‌های در معرض خطر و تضمین سلامتی اکوسیستم یک وظیفه همگانی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: مناطق حفاظت‌شده و شکارممنوع، از غنی‌ترین و در عین حال حساس‌ترین زیست‌بوم‌های کشور محسوب می‌شوند و همواره نیازمند مراقبت و پایش جدی در برابر تهدیدات زیست‌محیطی هستند.