نایب رئیس تولید کنندگان اسباب بازی گفت: ورود به بازارهای جهانی مسیر رشد اسباب بازی ایرانی است.
آقای حامد تاملی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: یکی از کشورهایی که مورد نظر برای صادرات اسباب بازی بوده، کشورعراق است. چرا که عراق نهتنها از نظر فرهنگی و مذهبی قرابت قابل توجهی با ایران دارد، بلکه مخاطب کودک و نوجوان در این کشور گسترده و فعال است و ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات محصولات فرهنگی دارد.
وی یادآور شد: البته در سالهای مختلف، صادرات محصولات فرهنگی و اسباببازی ایران به کشورهای گوناگون، از منطقه تا حتی اروپا انجام شده است، اما چالش همیشگی ما نبود همافزایی و ساختار تخصصی برای صادرات صنایع فرهنگی بوده است.
تاملی گفت: در واقع، بسیاری از صادرکنندگان ما در کنار سایر کالاهایشان اسباببازی هم صادر میکنند؛ اما مجموعههایی که بهصورت کاملاً متمرکز و تخصصی فقط در حوزه صادرات اسباببازی ایرانی فعالیت داشته باشند، هنوز شکل نگرفتهاند.
نایب رئیس انجمن تولید کننده اسباببازی افزود: برای رفع این خلأ، نیازمند شکلگیری تشکلها و شبکههای تخصصی صادرات صنایع فرهنگی هستیم؛ نهادهایی که بتوانند میان بخش خصوصی و فعالان مردمی همافزایی ایجاد کنند، مطالعات بازار انجام دهند، سلیقه مخاطبان کشور هدف را بشناسند و بر اساس دادههای دقیق صادرات انجام دهند.
وی افزود: خوشبختانه در دو سه سال اخیر حرکتهای خوبی شکل گرفته است. نمایشگاه شهاب بغداد یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه بوده و امسال وارد دوره چهارم خود میشود. در این نمایشگاه، علاوهبر ارائه محصولات، مطالعات و پژوهشهایی در حوزه ذائقهسنجی مخاطب عراقی نیز در حال انجام است تا سلیقه و نیاز بازار عراق با دقت بیشتری شناخته شود.
تأملی گفت: برای نمونه در بازار ایران تنوع گستردهای از بازیهای فکری، رومیزی و حرکتی دیده میشود؛ اما ممکن است در بازار عراق هنوز چنین ذائقهای شکل نگرفته باشد؛ بنابراین باید شناخت درستی از مخاطب داشت تا صادرات بر پایه نیاز واقعی بازار انجام گیرد و چرخه اقتصادی بهصورت پایدار بچرخد.
وی یادآور شد: در نمایشگاه شهاب بغداد امسال، انشاءالله بیش از ۵۰ تولیدکننده ایرانی حضور خواهند داشت که حدود ۴۰۰ محصول اسباببازی ایرانی را به نمایش میگذارند. این نمایشگاه یک رویداد عمومی است، بنابراین فرصت بسیار خوبی فراهم میکند تا هم بازخورد مخاطب عراقی گرفته شود و هم ارتباط مؤثرتری با شبکههای توزیع و فعالان صنعت اسباببازی عراق برقرار شود.
نایب رئیس انجمن تولید کننده اسباببازی گفت: هدف اصلی این حرکت، رساندن محصولات فرهنگی ایرانی بهویژه اسباببازیهای کودک و نوجوان به دست خانوادههای عراقی است؛ تا فرهنگ و محتوای ایرانی، با کیفیت و جذابیت بالا جایگاه واقعی خود را در بازار منطقه پیدا کند.
نمایشگاه اسباب بازی در تهران در مهرماه گذشته برگزار شد و یک نمایشگاه نیز در بغداد در پیش روست که تولید کنندگان ایرانی در آن شرکت میکنند.