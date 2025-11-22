به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید عباس صالحی، پنجشنبه ۲۹ آبان ماه برای شرکت در آئین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان با استقبال سبد سعید شاهرخی استاندار لرستان، وارد شهرستان بروجرد شد.

دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان و اعطای درجه هنری به شاعر لرستانی، دیدار با خانواده شهدا و حضور در آئین کتابگردی و اختتامیه دهمین دوره کتاب سال استان، از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به لرستان بود.