به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی سلماس امروز میزبان همایش روش‌های نوین سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد پایدار بود رویدادی که با حضور فعالان اقتصادی، مدیران و کارآفرینان، به‌منظور معرفی فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری در این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، دکتر ندیم، چهره ملی حوزه اقتصاد با اشاره به تغییرات سریع در فضای کسب‌وکار کشور گفت: بهره‌گیری از ابزار‌های نوین مالی، مدل‌های جدید مشارکت و تقویت آموزش سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین نیاز‌های امروز جوامع محلی برای حرکت به سمت توسعه پایدار است.

در ادامه، یعقوب رضازاده، نماینده مردم سلماس در مجلس، با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و تجاری شهرستان، مرز بین‌المللی کوزه‌رَش و منطقه ویژه اقتصادی سلماس را بزرگ‌ترین فرصت سرمایه‌گذاری منطقه دانست.



حاضران در همایش نیز از دستاورد‌های این رویداد ابراز رضایت و تأکید کردند که توسعه ظرفیت‌های اقتصادی سلماس می‌تواند زمینه ایجاد درآمد‌های پایدار و اشتغال گسترده را فراهم کند.