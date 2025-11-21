پخش زنده
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات گفت: ۵۰۰ هزار دانشآموز در سراسر کشور با برنامه آموزش هوش مصنوعی وزارت ارتباطات، مهارتهای نوین دیجیتال را میآموزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، هوش مصنوعی یکی از سریعترین و تاثیرگذارترین فناوریهای حال حاضر جهان است که زندگی انسانها را در زمینههای مختلف از کسبوکار و آموزش گرفته تا سلامت و مدیریت شهری متحول میکند.
برخلاف آموزشهای سنتی که معمولا بر حفظ اطلاعات و روشهای ثابت تمرکز دارد، هوش مصنوعی به دانشآموزان امکان میدهد مسائل پیچیده را تحلیل کنند، الگوریتمها و راهحلهای نوآورانه بسازند و با دادهها کار کنند.
در دنیای امروز، یادگیری هوش مصنوعی نه یک گزینه بلکه یک ضرورت است؛ چرا که آینده شغلی نسل بعد وابسته به توانایی کار با فناوریهای نوین و درک درست از دادهها و الگوریتمهاست.
آشنایی با هوش مصنوعی همچنین خلاقیت، تفکر انتقادی و حل مسئله را در دانشآموزان تقویت میکند و آنها را برای ورود به دانشگاهها و بازار کار آماده میسازد.
برخلاف روشهای آموزشی سنتی که اغلب حفظ محض مفاهیم و فرمولها را هدف قرار میدهند، آموزش هوش مصنوعی به دانشآموزان مهارتهای عملی و کاربردی میدهد. دانشآموزان یاد میگیرند چگونه ماشینها میآموزند، دادهها را تحلیل میکنند و تصمیمگیری میکنند؛ مهارتهایی که در هیچ کلاس درسی سنتی به این شکل ارائه نمیشوند.
۵۰۰ هزار دانشآموز کشور با هوش مصنوعی آشنا میشوند
در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه گستردهای برای آموزش هوش مصنوعی به دانشآموزان سراسر کشور اجرا میکند. محمد حاتمیزاده، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات، اعلام کرد که ۵۰۰ هزار دانشآموز در کشور با فناوریهای نوین، به ویژه هوش مصنوعی آشنا میشوند.
وی در مراسم رونمایی از پروژههای هوشمندسازی شهرداری خوی افزود که در استان آذربایجانغربی تاکنون ۵۰ هزار دانشآموز ثبتنام کردهاند تا در این برنامه آموزشی شرکت کنند.
حاتمیزاده همچنین از اقدامات شهرداری خوی در زمینه اتصال به مرکز تبادل داده و اجرای فیبر نوری یاد کرد و گفت این اقدامات نه تنها امنیت و سرعت مدیریت شهری را افزایش میدهد، بلکه مسیر حرکت به سوی اقتصاد دیجیتال را هموار میکند.
وی تأکید کرد که این طرح بخشی از طرح ایران دیجیتال است و هدف آن آموزش نسل جوان با فناوریهای نوین، ایجاد عدالت ارتباطی در کشور و بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی برای توسعه پایدار است. همچنین ۱۶ پلتفرم ملی طراحی شده تا تمام خدمات دولتی در آنها تجمیع شود و شفافیت و رضایتمندی مردم افزایش یابد.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، این طرحها نه تنها دانشآموزان را با هوش مصنوعی آشنا میکنند، بلکه به توسعه زیرساختهای دیجیتال و هوشمندسازی مدیریت شهری کمک میکنند و پایههای نسل آینده کشور را برای ورود به دنیای فناوریهای نوین محکم میسازند.