۲۲ شرکت فناور و دانشبنیان در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان مستقر هستند که موفق به تولید ۱۱ محصول فناورانه شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان با بیان اینکه ۸۵ درصد اراضی آبی استان تحت پوشش سامانههای آبیاری قرار دارند افزود: استان در اجرای سامانههای نوین آبیاری نسبت به سطح اراضی خود، رتبه اول کشور را کسب کرده است.
علی قدمی افزود: بهرهوری آب محصولات کشاورزی استان همدان ۱.۶ کیلوگرم و میانگین کشوری حدود ۱.۴۵ کیلوگرم است که همدان بالاتر از میانگین کشوری است و این امرمهم را مدیون اجرای سامانههای نوین آبیاری هستیم.
او همچنین تاکید کرد: در زمینه تولید سیب زمینی، برداشت بیش از ۶۰ تن در هکتار ثبت شده که میانگین کشوری حدود ۴۰ تن است.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان تصریح کرد: همدان در تولید محصولاتی، چون سیر، جو، گشنیز، گردو و انگور هم رتبه اول را دارد و در محصولاتی نظیر انگور رتبه سوم تا دوم و در گندم رتبه هفتم کشور را داریم.
قدمی بیان اینکه این مرکز دارای ۱۰ بخش و واحد تحقیقاتی است گفت: سالانه میانگین بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ طرح در مرکز تحقیقات همدان انجام میشود و در سالهای اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ مقاله ISI و ۵۲ مقاله علمی-پژوهشی منتشر شده است.
او با بیان پنج رقم داروی گیاهی منحصربهفرد با مجوز سازمان غذا و دارو در مرکز تولید شده است، ارزش تولید ناخالص (سال ۱۴۰۱) را حدود ۲۴۰ میلیارد ریال و ارزش صادرات را حدود ۵۰۰ هزار دلار ذکر کرد.