ورزشکار خوزستانی مدال طلای مسابقات پارادو و میدانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات پرتاب نیزه F ۵۵-۵ (پارادوومیدانی) امروز پنجشنبه ۲۹ آبان در شهر ریاض برگزار شد و هاشمیه متقیان با حریفانی از بحرین، ازبکستان و نیجریه و کشورمان به رقابت پرداخت.

متقیان در پرتاب اول رکورد ٢١/٩٨ متر و در دومین پرتاب رکورد ٢٢/۴۵ به ثبت رساند. پرتاب سوم او خطا بود و در پرتاب چهارم رکورد ٢١/٩٠ برای او ثبت شد.

٢١/٠٧ متر پرتاب پنجم متقیان بود و در پرتاب ششم عدد ٢٢/٢٣ متر برای او به ثبت رسید. هاشمیه متقیان با بهترین عملکرد که ۲۲.۴۵ متر بود، صاحب مدال طلا شد.