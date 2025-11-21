پخش زنده
کتاب "میوه دل" اثر امیرقلی مرادی پیرسلامی در شهرستان فسا رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره امور کتابخانههای عمومی شهرستان فسا گفت: دومین اثر نویسنده فسایی امیرقلی مرادی پیرسلامی با عنوان "میوه دل" که در ۲۲۰ صفحه به رشته تحریر درآمده است رونمایی شد.
داریوش صفری افزود: نویسنده در این کتاب به بایدها و نبایدهای تربیتی کودک و نوجوان اشاره کرده است.
رییس اداره امور کتابخانههای عمومی شهرستان فسا بیان کرد: در این مراسم نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی از آغاز ساخت بزرگترین مجتمع فرهنگی و هنری شرق فارس در آیندهای نزدیک در این شهرستان خبر داد.
در پایان مراسم از ۱۰ فعال ترویج کتاب و کتابخوانی قدردانی شد.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.