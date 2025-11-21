در هفته بسیج مراسم عطر افشانی و غبار روبی گلزار شهدای گمنام و شهید شهر رباط، سنگ تربت حیدریه در فضائی معطر به بوی شهدا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج قدس بخش رخ گفت: شهیدان والامقام به عنوان بهترین الگو برای نسل جوان هستند و با حرکت در مسیر فرهنگ ایثار و شهادت مقابل انواع تهاجم دشمنان مصون خواهد ماند.

مرتضی حسین زاده افزود: ضمن گرامیداشت آغاز هفته بسیج و تبریک این هفته به بسیجیان منطقه رخ، با قرائت فاتحه و ذکر صلوات و ادای احترام به مقام شامخ شهداء و نثار شاخه گل و عطر افشانی بار دیگر با آرمان‌های والای شهیدان میهن اسلامی و امام شهداء و ارزش‌های انقلاب اسلامی تجدید عهد می کنیم.

وی ادامه داد: به مناسبت هفته بسیج و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم پر فیض قرائت زیارت عاشورا با شرکت مسئولان شورای اداری منطقه در محل حوزه مقاومت بسیج قدس بخش رخ برگزار شد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه تربت حیدریه ضمن گرامیداشت هفته بسیج و ایثارگر‌های رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس گفت: بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور، فدا کاری برای میهن و مردم در تمامی بحران‌ها، و این ارزش و تفکر را باید قدر دانست.

حجت الاسلام چهکندی نژاد افزود: بسیج یک تفکر است اگر نوای دلنشین تفکر بسیجی در کشور طنین انداز شود چشم طمع جهان خواران از این کشور اسلامی قطعا دور خواهدشد.

وی ادامه داد: ضرورت ایجاب می‌کند تا جهاد تبیین را جدی بگیریم و حتی دشمن زبون هم به این نتیجه رسیده است که ملت ما ملت شهادت است و شهادت را سعادت می‌داند و همه ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم.



