نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس در پیامی از رئیس رسانه ملی، استاندار خراسان جنوبی و مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی برای برگزاری رویداد ملی ایران جان قددرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این پیام آمده است: حرکت برای ارتقای قدرت ایران عزیزمان با تکیه بر تدبیر، اراده، ایمان و در نهایت باوری قوی که برآمده از فهم صحیح از منویات مقام معظم رهبری و درک درست از اهمیت ارتقاء صیانت و حفاظت از سرمایه اجتماعی ایران عزیزمان است، امری مقدس و بسیار ارزشمند می‌باشد.

امروز رسانه ملی با تدبیر مدیرانه دکتر جبلی ریاست سازمان صدا و سیما، همراهی معاونان، مدیران و تلاش همه فعالان رسانه ملی توانست بستری را فراهم کند تا با حمایت ارزشمند استاندار خراسان جنوبی، همچنین مدیریت هوشمند مدیرکل صدا و سیمای استان که برگرفته از تجربه، علم و درک صحیح از ظرفیت‌های رسانه ملی بود و نیز هنر متبحرانه و بسیار ماندگار کارکنان رسانه ملی در استان خراسان جنوبی بود، شاهد آن باشیم که امروز ملت ایران از جای جای کشور عزیزمان، دل در گرو تحقق حقوق مردمان عزیز خطه جنوب خراسان داشته باشند.

اینجانب به نمایندگی از مردم ایران و نیز مردمان ولایتمدار خراسان جنوبی بالاخص مردم قدرشناس شهرستان‌های قاینات و زیر کوه که شاهد مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه روزی شما پرچمداران خدمت، در این رویداد ملی بودند از دست اندرکاران رسانه ملی در استان خراسان جنوبی و فعالان عرصه رسانه که خودجوش و افتخاری در این رویداد ماندگار تولیدمحتوا کردند، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

ایمان دارم این رسانه به تکلیف خود، بسیار ارزشمند و ماندگار عمل کرده و امروز نوبت کارگزاران نظام است تا دین خود را به مردم ادا کنند و از این پس، شاخص جدید و تاثیرگذار در شناخت و ارزیابی مدیران، میتواند میزان بهره مندی آنان از نتایج ظرفیت‌های ایران جان باشد.

بار دیگر ثبت این اثر ماندگار با همت تلاشگران عرصه‌ی رسانه را بسیار ارزشمند دانسته و ضمن تشکر و قدردانی، استمرار این حرکت که می‌تواند نقش بسیار تاثیر گذاری در توسعه زیر ساختها، ارتقای اقتصاد، بهبود معیشت، معرفی صیانت و حفاظت از فرهنگ غنی خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف گردد را خواستار باشیم تا به ایرانی مقتدرتر، منسجم تر، متحدتر و توسعه یافته با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی دست یابیم.