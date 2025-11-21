به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده ناحیه‌ی سپاه سمنان از تشییع پیکر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در سراسر کشور همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد و گفت:برنامه تشییع هشت شهید گمنام در روز دوشنبه سوم آذر ماه از میدان کوثر تا معراج‌الشهدای سمنان برگزار می‌شود.

سرهنگ پاسدار حسین دهرویه گفت: پیکر مطهر دو شهید از این شهدای گمنام در ساختمان آب منطقه‌ای و در ورودی محله جانبازان سمنان استان سمنان و ۶ شهید دیگر در سایر شهرستان‌های استان تدفین خواهند شد.