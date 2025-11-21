پخش زنده
به مناسبت سالروز عملیات والفجر ۳، یادوارهای در منطقه کله قندی مهران، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یادواره عملیات والفجر ۳ با حضور جمعی از مسئولان، رزمندگان دوران دفاع مقدس و خانوادههای شهدای این عملیات و مردم، برگزار شد.
در این مراسم، جمعی از رزمندگان به بیان خاطرات و تجربیات خود از روزهای عملیات والفجر ۳ پرداختند.
رزمندگان عملیات والفجر ۳ با اشاره به شرایط سخت آن روزها و ایثارگری همرزمان خود؛ بر لزوم انتقال این ارزشها به نسلهای آینده تأکید کردند.
اجرای مداحی و اهداء لوحهای تقدیر به خانوادههای معظم شهدا از دیگربرنامههای این مراسم بود.
عملیات آفندی والفجر ۳، مرداد ۱۳۶۲ در استان ایلام، انجام گرفت.
هدف این عملیات؛ پاکسازی محور ارتباطی ایلام- مهران- دهلران و تصرف ارتفاعات مرزی آن بود که با موفقیت به پایان رسید.