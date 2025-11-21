به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ دهرویه از گردهمایی بزرگ بسیجیان شهرستان سمنان در ۵ آذر خبر داد و گفت: گردهمایی ۳۰۰ حلقه صالحین مرکز استان، برپایی ۱۲ یادواره شهدا در مساجد و محلات شهرستان، رازهای ازدواج موفق، برپایی میزهای خدمت، میثاق با ولایت، نمایشگاه مشاغل خانگی، رزمایش اقتدار با حضور گشت‌های رضویان در مصلی امیرالمؤمنین سمنان، گردهمایی جوانان و پیشکسوتان بسیجی سمنان، شکوه اقتدار، کارگاه خانواده شاد، پیاده‌روی خانوادگی و گلباران گلزارهای امامزاده یحیی و امامزاده اشرف و همه شهدای گمنام سمنان از برنامه‌های هفته بسیج در این شهرستان است.

سرهنگ دهرویه از برنامه‌ریزی برای برپایی ویژه‌برنامه صله ایثار در سمنان خبر داد و گفت: همزمان با هفته بسیج دیدار با خانواده ۷۰ شهید بسیجی نیز در مرکز استان برنامه‌ریزی شده است.