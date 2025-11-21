پخش زنده
با هدف ایجاد ثبات در بازار و تأمین مستمر کالاهای اساسی، ۴ هزار تن انواع برنج برای تربتحیدریه تخصیص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تربت حیدریه گفت: تاکنون ۲ هزار و ۲۰۰ تن از این محموله وارد شهرستان شده و در انبارهای اداره غله تخلیه شده است. همچنین حدود ۷۵۰ تن برنج در ورودی انبارها در انتظار تخلیه قرار دارد و ۶۰۰ تن دیگر نیز در مسیر انتقال به شهرستان است که در ساعات آینده وارد خواهد شد.
مجتبی شجاعی افزود: این برنجها طبق نرخ مصوب دولتی و تحت نظارت کامل دستگاههای تنظیم بازار توزیع خواهد شد و هیچ افزایش قیمت خارج از شبکه مورد تأیید نیست.
وی ادامه داد: بازرسان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی به صورت مستمر بر روند قیمتگذاری و فروش نظارت دارند تا مردم بتوانند این کالا را با قیمت مناسب و کنترلشده دریافت کنند.
شجاعی گفت: هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برای تسریع تخلیه، انبارش و توزیع برنج ادامه دارد تا این محمولهها به شکل منظم و در زمان مقرر به بازار عرضه شده و نیاز شهروندان به بهترین شکل تأمین شود.