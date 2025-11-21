رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به فرشته حسن زاده فرمودند: از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتماد به نفس شماست دخترم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فرشته حسن زاده در رقابت‌های موی تای بازی‌های همبستگی اسلامی صاحب نشان نقره شد.

حسن زاده پس از کسب این مدال گفته بود، دوست دارد مدال طلایش را تقدیم رهبر انقلاب کند.

رهبر معظم انقلاب در پیامی خطاب به این صحبت فرشته حسن‌زاده فرمودند: سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید: از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتماد به نفس شماست دخترم.

