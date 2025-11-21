به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مرتضی مزینانی مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان گفت: در مجموع بیش از ۱۰۲۴ اثر از مربیان ادبی مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری و معلمان دوره‌های ابتدایی و متوسطه به دبیر خانه ارسال شده است که ۶۸۰ اثر به مرحله داوری رسیده است.

وی افزود: در این جشنواره ۳۰ اثر به عنوان آثار برتر انتخاب شدند که از خالقان آنها تقدیر شد.

مزینانی اظهار کرد: امیدواریم این جشنواره در ادامه مسیر طرح درس‌های خلاق بتواند به مربیان ادبی و فرهنگی و معلمین کمک کند تا بتوانند با ارائه شیوه‌های خلاقانه دانش اموزان را جذب کنند.

حامد علامتی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور گفت: استان سمنان مهد فرهنگ و هنر است و توجه به هنر اصیل استان سمنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: استان سمنان هنرمندان ارزشمندی دارد که می‌توانیم از توانایی‌های آنان در تولید کتاب و انیمیشن و خلق اثار هنری بهرمند شویم .

علامتی اظهار کرد: در تلاش هستیم تا یک رویداد ملی را در حوزه کودک و نوجوان و یک رویداد استانی در حوزه بازی و سرگرمی را در سال جدید برگزار کنیم.