مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان گفت: تنها ۳۸ درصد مخازن سد‌های استان پر آب است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۵ درصد کمتر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آرش آریانژاد با بیان اینکه با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، پاییز امسال، پاییز نرمالی نیست ابراز امیدواری کرد در آذرماه شاهد بارش مناسب باشیم اماآمار‌ها نشان می‌دهد خشکسالی‌ها به طور متناوب تکرار می‌شود.

وی با بیان اینکه تأمین آب شرب پایدار و سالم در اولویت است اضافه کرد: پروژه انتقال آب از سد چراغ ویس به سد بانه که حدود سه ماه پیش شروع شده به صورت سه شیفت و ۲۴ ساعته در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان یادآور شد: با وجود تزریق اعتبارات کم، این طرح در مراحل پایانی است.

وی با اشاره به بهره‌برداری از طرح آبرسانی از سد قوچم به شهر دهگلان، گفت: برای آبرسانی به شهر قروه نیز بیش از سه هزار میلیارد تومان اعتبار باید تأمین شود و این طرح توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با سرعت پایین در حال اجراست.

۱۸سد در کردستان وجود دارد که از این تعداد مدیریت ۱۲سد در اختیار استان و بهره‌برداری مابقی سد‌ها در اختیار استان‌های همجوار از جمله آذربایجان‌غربی و کرمانشاه قرار دارد.