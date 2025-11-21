پخش زنده
بر اساس تقویم زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، امروز آخرین مهلت استعفای مقامات برای داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی روستا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بر اساس جدول زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که قرار است ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار شود، متقاضیان داوطلبی انتخابات شوراهای اسلامی روستا که دارای مشاغلی هستند که در ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۹/۱۲/۱۴۰۳) قید شده است، تا پایان امروز جمعه ۳۰ آبان فرصت دارند تا از سمت خود استعفا دهند.
بر اساس اعلام وزارت کشور، فرآیند ثبت نام از متقاضیان داوطلبی انتخابات هفتمین دوره شوراهای روستا، از ۲۴ بهمن آغاز میشود و تا ۳۰ بهمن ادامه خواهد داشت.