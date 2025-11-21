رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شوشتر گفت: پل کابلی شهید بهرامی این شهرستان برای اجرای مرحله جدید تعمیرات و تقویت سازه ای مسدود خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مالک تقی‌پور بیان داشت: پل کابلی شهید بهرامی شوشتر برای انجام مرحله جدید تعمیرات و تقویت سازه‌ای، از بامداد شنبه یکم آذر ماه از ساعت ۱۲ تا ۳ موقتاً مسدود خواهد شد.

وی افزود: مرحله‌ای دیگر از عملیات مرمت و بهسازی پل کابلی شهید بهرامی آغاز شده است و به همین دلیل این پل به‌طور موقت از مدار تردد خارج می‌شود.

تقی پور با اشاره به زمان اجرای این محدودیت ترافیکی، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پل در روز شنبه یک آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۲ شب تا ۳ بامداد بسته خواهد بود.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شوشتر ادامه داد: در مدت انسداد، تردد خودرو‌های سنگین از مسیر جایگزین محور دزفول – شوش – اهواز انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای این مراحل از عملیات برای افزایش ایمنی عبور و مرور، از همراهی و صبوری شهروندان و رانندگان قدردانی کرد و خواستار توجه آنان به علائم و هشدار‌های نصب‌شده در مسیر شد.