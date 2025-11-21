چندین طرح اندرزگاهی، اقامتی، حمایتی و آموزشی در مجتمع کار درمانی فارس افتتاح شد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مراسمی با حضور رییس کل دادگستری، دادستان مرکز فارس، مدیرکل زندان‌ها و جمعی از مسوولین قضایی، چندین پروژه اندرزگاهی، اقامتی، حمایتی و آموزشی در مجتمع کار درمانی فارس به بهره برداری رسید.

با بهره برداری از این پروژه‌ها که در حوزه اصلاح ساختار، توسعه، نوسازی-بهسازی و زیبا سازی جامع دو اندرزگاه و احداث فاز یک کریدور مرکزی زندان با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان و مساحتی حدود ۲۸٠٠ متر مربع انجام پذیرفت، بستر نگهداری و طبقه بندی ۳۵٠ مددجو در فضای استاندارد فراهم شد.



