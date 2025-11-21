پخش زنده
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط هفته آینده پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی همچنان تا اواسط هفته آینده جوی پایدار را بر روی استان نشان میدهد.
وی افزود: در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی استان خواهد بود.
سبزه زاری ادامه داد: تا اواسط امروز شمال خلیج فارس مواج است و طی فردا افزایش ۲ تا ۴ درجهای دما پیش بینی میشود.
مدیر کل هواشناسی خوزستان میگوید: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۹.۷ و ایذه با دمای ۳.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۲۸.۵ و کمینه دمای ۱۱.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.