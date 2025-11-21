بر اثر برخورد ۲ دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ در اتوبان پاسداران تبریز ۲ سرنشین مصدوم شدند و یکی از سرنشینان زن در دَم جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز با اعلام این خبر گفت: ۲ دستگاه خودرو ۲۰۶ به هنگام حرکت در مسیر اتوبان پاسداران به سمت میدان آذربایجان با یکدیگر برخورد کردند و یکی از خودرو‌ها به سمت راست جاده منحرف و واژگون شد.

رضا جانفشان نوبری افزود: در این برخورد و واژگونی، راننده مرد و سرنشین زن به شدت مصدوم و در داخل خودرو محبوس شدند.

وی ادامه داد: متاسفانه یک سرنشین زن دیگر این خودرو در اثر شدت برخورد، محبوس، مصدوم و در دم جان باخته بود.

رضا جانفشان نوبری خاطرنشان کرد: تیم عملیاتی با استفاده از تجهیزات امداد و نجات مصدومان را رها سازی و برای مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار دادند و پیکر فرد متوفی نیز به ماموران نیروی انتظامی تحویل داده شد.