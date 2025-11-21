به مناسبت هفته بسیج فعالیت‌ها و دستاورد‌های پایگاه‌های اسوه بسیج جرقویه در سالن صالحین شهر حسن آباد در معرض دید عموم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج جرقویه با اشاره به فعالیت‌های بسیجیان در عرصه‌های مختلف گفت: محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی و جهاد تبیین سه معیار مورد توجه در انتخاب پایگاه نمونه و اسوه است.

سرهنگ پاسدار سیدمهدی فاطمی افزود: بیش از ۱۵ غرفه مربوط به فعالیت پایگاه‌های اسوه دو بخش مرکزی و جرقویه علیا از امروز تا پنجم آذرماه صبح و عصر برای بازدید عموم دایر است که محصولات فرهنگی، صنایع دستی و اقتصاد مقاومتی در معرض دید و خرید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

در حال حاضر در هر یک از بخش‌های شهرستان یک حوزه محلی برادر و یک حوزه‌ی محلی خواهر و یک حوزه‌ی دانش آموزی فعالیت دارند.