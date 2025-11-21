

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ یک فروند هواپیمای ایلوشن به منظور اطفای حریق جنگل‌های چالوس در حوالی منطقه الیت صبح امروز جمعه به پرواز درآمد و با تخلیه آب نخستین عملیات اطفای هوایی خود را در ارتفاعات صخره‌ای جنگل‌های الیت چالوس انجام داد

مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: دومین عملیات اطفای حریق هواپیمای ایلوشن، با رها سازی موفق ۴۰ تن آب در منطقه آتش سوزی جنگل الیت ظهر امروز جمعه ۳۰ آبان ماه انجام شد.

محمدی افزود: به‌کارگیری چندین فروند بالگرد، هواپیمای ایلوشین با ظرفیت ۴۰ تن آبریزی و پشتیبانی هوایی مستمر در کنار حضور نیرو‌های زمینی، روند اطفا را سرعت داده است.



