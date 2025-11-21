اطفای هوایی آتش الیت از داخل هواپیما
دومین عملیات اطفای حریق هواپیمای ایلوشن، با رها سازی موفق ۴۰ تن آب در منطقه آتش سوزی جنگل الیت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ یک فروند هواپیمای ایلوشن به منظور اطفای حریق جنگلهای چالوس در حوالی منطقه الیت صبح امروز جمعه به پرواز درآمد و با تخلیه آب نخستین عملیات اطفای هوایی خود را در ارتفاعات صخرهای جنگلهای الیت چالوس انجام داد
مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: دومین عملیات اطفای حریق هواپیمای ایلوشن، با رها سازی موفق ۴۰ تن آب در منطقه آتش سوزی جنگل الیت ظهر امروز جمعه ۳۰ آبان ماه انجام شد.
محمدی افزود: بهکارگیری چندین فروند بالگرد، هواپیمای ایلوشین با ظرفیت ۴۰ تن آبریزی و پشتیبانی هوایی مستمر در کنار حضور نیروهای زمینی، روند اطفا را سرعت داده است.
او ادامه داد: با وجود شیب تند، دود غلیظ و شرایط سخت منطقه، عملیات بدون وقفه ادامه دارد تا از گسترش حریق جلوگیری شود.