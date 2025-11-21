پخش زنده
امروز: -
نخستین جشنواره خلاقیتهای علمی _پژوهشی کودکان و نوجونان با شرکت ۱۰۰ کودک و نوجوان از ۵ استان کشور در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نخستین جشنواره خلاقیتهای علمی ـ پژوهشی کودکان و نوجوانان با حضور شرکتکنندگانی از استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، هدف از برگزاری این جشنواره را استعدادیابی و ترویج علم در میان نسل آیندهساز عنوان کرد و گفت: این رویداد در سه رشته چرتکه، برنامهنویسی و رباتیک با حضور ۱۰۰ کودک و نوجوان ۵ استان کشور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در یاسوج از برپا شد.
سلیمان شهبازی با بیان اینکه در حاشیه جشنواره، دو کارگاه آموزشی شامل استعدادیابی نجوم و پل ماکارونی نیز برای شرکتکنندگان برگزار شد افزود: در پایان این جشنواره یکروزه است منتخبان برای مراحل تخصصی استعدادیابی معرفی میشوند تا در قالب تیمهای آموزشی، آماده حضور در مسابقات کشوری شوند.
دبیر اجرایی مسابقات نیز با بیان اینکه این رقابتها در مرحله منطقهای و به میزبانی یاسوج برگزار شد، گفت: این مسابقات با هدف کسب سهمیه حضور در مرحله کشوری که اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود انجام شد.
پرهام سعیدی هدف اصلی برگزاری جشنواره خلاقیتهای علمی ـ پژوهشی را بروز استعدادها و تقویت مهارتهای علمی دانشآموزان اعلام کرد و افزود: شرکت کنندگان با بهرهگیری از آموزشهای مختلف و دستورزیهای علمی، مسیر آینده تحصیلی و شغلی خود را با اطمینان انتخاب کنند.