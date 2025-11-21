کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا در نیمه غربی خلیج فارس، مناطق غربی و جنوبی جزایر کیش و لاوان، مواج خواهد بود.

دریای مواج در نیمه غربی خلیج فارس، مناطق غربی و جنوبی جزایر کیش و لاوان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در برخی نقاط شرقی استان و تنگه هرمز وزش باد شمال شرقی با احتمال گردوغبار پیش می‌شود. در نیمه غربی خلیج فارس نیز وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی پیش بینی می‌شود و دریا در آن منطقه مواج خواهد بود.

او افزود: آسمان صاف تا کمی ابری و در طول روز با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود و توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها در نظر گرفته شود و شناور‌های تجاری از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تنگه هرمز با وزش باد شمال شرقی کمی مواج خواهد شد، فردا و یکشنبه ۲ آذر با افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی، مناطق دریایی تنگه هرمز، شرق خلیج فارس و بخش‌هایی از دریای عمان بویژه در ساعات صبح تا ظهر نسبتا مواج خواهد شد.

او افزود: فردا و یکشنبه ۲ آذر، افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی در مناطق شرقی و مرکزی استان با احتمال بروز گردوغبار پیش‌بینی می‌شود و توصیه می‌شود از تردد‌های غیرضروری خودداری شود و تمهیدات لازم انجام شود.

حمزه نژاد گفت: از لحاظ دمایی تغییرات ۱ تا ۳ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.