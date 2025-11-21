پخش زنده
هفته سیزدهم فوتبال لیگای اسپانیا امشب آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
* جمعه ۳۰ آبان:
والنسیا - لوانته
* شنبه اول آذر:
دپورتیوو آلاوس - سلتاویگو
بارسلونا - آتلتیک بیلبائو
اوساسونا - رئال سوسیداد
ویارئال - رئال مایورکا
- یک شنبه ۲ آذر:
رئال اویدو - رایو وایکانو
رئال بتیس - جیرونا
ختافه - آتلتیکومادرید
الچه - رئال مادرید
- دوشنبه ۳ آذر:
اسپانیول - سویا
- در جدول لیگا تیم رئال مادرید با ۳۱ امتیاز صدرنشین است و تیمهای بارسلونا با ۲۸، ویارئال با ۲۶ و آتلتیکومادرید با ۲۵ امتیاز دوم تا چهارم هستند.