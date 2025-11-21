طرح ۳۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن مهاباد در زمینی ۹ هکتاری و به‌صورت ۴ طبقه اجرا می‌شود و ۱۰۰ واحد آن تا پایان سال آماده تحویل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: با همکاری متقاضیان، حدود ۱۰۰ واحد از طرح ۳۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد تا پایان امسال آماده تحویل خواهد شد.

پیمان آرامون در بازدید از طرح نهضت ملی مسکن مهاباد که با حضور نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی و فرماندار این شهرستان برگزار شد، گفت: روند اجرای این طرح‌ها با جدیت و بدون وقفه دنبال می‌شود و متقاضیان باید همکاری لازم در واریز سهم آورده خود را داشته باشند تا تکمیل پروژه به موقع انجام شود.

وی افزود: اجرای طرح ۳۰۰ واحدی در زمین ۹ هکتاری، به‌صورت ۴ طبقه و با متراژ هر واحد ۱۰۰ مترمربع در حال انجام است و تاکنون پیشرفت پروژه بیش از ۸۰ درصد است. مدیرکل راه و شهرسازی همچنین از تأمین زمین برای اجرای پروژه خبر داد و اعلام کرد که مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

آرامون در پایان تأکید کرد: شناسایی متقاضیانی که همکاری لازم را ندارند، برای تسریع روند پروژه ضروری است و امید می‌رود با مشارکت همه جانبه، پروژه‌ها طبق برنامه به بهره‌برداری برسند.