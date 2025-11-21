پخش زنده
امروز: -
مسئول سازمان بسیج عشایر خوزستان گفت: رزمایش ۴ هزار نفری فدائیان ولایت بسیج جامعه عشایر کشور در یادمان شهدای شلمچه برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید میعاد موسوی در ارتباط تلفنی با خبر خوزستاندر تشریح جزئیات رزمایش ۴ هزار نفری فدائیان ولایت بسیج جامعه عشایر کشور در استان باتبریک هفته بسیج، گفت: اجرای رزمایش ۴ هزار نفری فدائیان ولایت بسیج جامعه عشایر کشور آغازگر برنامههای این هفته خواهد بود.
وی محل برگزاری این رزمایش رایادمان شهدای شلمچه عنوان کرد و افزود: همه اقوام عشایر در سطح کشور و اهل سنت و تشییع در رزمایش ۴ هزار نفری فدائیان ولایت حضور خواهند داشت.