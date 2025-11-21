پخش زنده
سامانه جامع الکترونیکی آبادی تربت برای تحول مدیریت روستایی در تربت حیدریه طراحی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه تربتحیدریه گفت: سامانه جامع مدیریت و معرفی دهیاریها و روستاهای شهرستان تربتحیدریه با عنوان آبادی تربت با کمک شرکتهای دانش بنیان، بخشداران و همکاران فرمانداری طراحی شده که با ایجاد ارتباط مستقیم بین مردم و مسئولان، ظرفیتهای منطقه را در سطح ملی و بینالمللی معرفی میکند.
مجتبی شجاعی افزود: سامانه جامع آبادی تربت به عنوان نخستین سامانه یکپارچه مدیریت روستایی در شهرستان تربتحیدریه طراحی شده است.
وی ادامه داد: این سامانه با هدف ارتقای برندینگ، برقراری ارتباط شایسته در بستر فناوری بین مردم و مسئولان، معرفی حداکثری ظرفیتها و توانمندیهای شهرستان و همچنین جذب بازدیدکننده و سرمایهگذار در شهرستان تربتحیدریه و توابع آن ایجاد شده است.
شجاعی گفت: مهمترین اهداف این سامانه را میتوان به امکان معرفی توانمندیهای تمامی روستاها در فضای اینترنتی، ارائه ظرفیتها و فرصتهای ویژه هر روستا و بخش توسط دهیاران، دسترسی به اطلاعات جامع و تفکیکشده در دستهبندیهای مختلف و برقراری ارتباط مستقیم بین ردههای مختلف مسئولان اشاره کرد.
وی افزود: سامانه آبادی تربت دارای کاربردهای متعددی از جمله نمایش دید کلی و لحظهای از وضعیت بخش و روستا بر اساس مولفههای مشخص، ارزیابی و آنالیز ظرفیتهای هر بخش و روستا، تجمیع اطلاعات و بررسی فاکتورهای موثر در رشد پایدار منطقه، اتوماسیون اداری داخلی برای سهولت در هماهنگی و برقراری ارتباط و معرفی توانمندی روستاها و بخشها در فضای اینترنتی در سطح ملی و بینالمللی است.
وی ادامه داد: این سامانه اطلاعات را در دستهبندیهای موضوعی مختلفی شامل میراث گردشگری، ظرفیتها، توانمندیها، جمعیت اجتماعی، خبری فرهنگی و اقتصادی ارائه میدهد.
فرماندار ویژه تربتحیدریه گفت: از جمله مزایا و دستاوردهای مهم آبادی تربت میتوان به ثبت اطلاعات جامع تکتک روستاها، طراحی چارت سازمانی و اطلاعات دهیاران و بخشداران در قالب فلوچارت، تعریف سطوح کاربری مختلف از کاربر عادی تا کاربر ارشد فرمانداری، قابلیت گزارشگیری موردی و تجمعی برای هر سطح دسترسی، ایجاد میز خدمت با قابلیت ثبت درخواست مجوز و شکایت برای ساکنین و کاربران عادی و امکان اتوماسیون داخلی برای برقراری روابط بین سطوح مختلف اشاره کرد.
وی افزود: همچنین این سامانه دارای بخش خبرگزاری و بارگذاری اخبار روستاها، آلبوم و گالری تصاویر، نمایش موقعیت جغرافیایی نقاط مختلف اقتصادی و فرهنگی روی نقشه، امکان برگزاری جلسات وبیناری، اطلاعرسانی سیستمی و پیامکی بین دهیاران، بخشداران و فرمانداری و دریافت گزارشات لحظهای از تمام اطلاعات روستا یا بخش در قالب نمودار و چارتهای گرافیکی است.